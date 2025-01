Transfert à 70M€ au PSG, Dembélé se régale !

Amadou Diawara

Le 17 janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé pour une somme proche de 70M€, hors bonus à Paris, l'international géorgien a déjà régalé Ousmane Dembélé ce samedi soir. Pour sa première apparition sous les couleurs du PSG, Khvicha Kvaratskhelia a délivré une passe décisive au numéro 10 de Luis Enrique. Ce qui le comble de bonheur.

Désireux d'étoffer son attaque, le PSG a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Pour faire plier la direction du Napoli, le club de la capitale a formulé une offre d'environ 70M€, plus bonus.

Kvaratskhelia a fait une offrande à Dembélé

Arrivé au PSG le 17 janvier, Khvicha Kvaratskhelia a joué son tout premier match avec son nouveau club ce samedi soir au Parc des Princes. En effet, Luis Enrique a aligné d'entrée son nouveau numéro 7 face à Reims (1-1). Un choix qui a fait les affaires d'Ousmane Dembélé. En effet, Khvicha Kvaratskhelia a fait une offrande au numéro 10 du PSG, buteur à la 47ème minute de jeu.

«Je suis vraiment content et fier»

Présent en zone mixte après PSG-Reims, Khvicha Kvaratskhelia s'est réjoui d'avoir offert une passe décisive à Ousmane Dembélé. « C'est votre premier match au Parc des Princes, quelles sont vos impressions ? C'était une sensation incroyable. Une très bonne ambiance. Je suis vraiment content d'être ici avec ces supporters, cette équipe, ces joueurs incroyables. Comment s'est passée cette première semaine avec le PSG ? Très bien. Les joueurs, le club se sont super bien occupés de moi. Genre : ''pense juste à t'entraîner, on s'occupe du reste''. Je suis content d'être ici, c'est important pour moi. Vous êtes passeur sur le but d'Ousmane Dembélé, ça vous fait quoi ? Je suis vraiment content et fier d'avoir fait une passe décisive à ce moment-là. Je suis juste un peu déçu parce qu'on aurait dû gagner aujourd'hui (samedi), c'étaient mes débuts ici. Mais on va travailler plus dur et ça va arriver », a confié la recrue hivernale parisienne.