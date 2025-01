Mercato : Il est dans l'avion, tout est terminé pour l'OM ?

Thomas Bourseau

Se trouvant dans une situation sportive quelque peu similaire à celle de Randal Kolo Muani au PSG, Renato Veiga devrait officiellement quitter Chelsea dans les prochaines heures. En effet, le défenseur latéral portugais serait déjà sur le chemin de Turin pour s'engager à la Juventus en prêt sans option d'achat, comme Kolo Muani avant lui. De quoi embêter l'OM. Explications.

Depuis le début du mercato hivernal, le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia semble être déterminé à recruter un arrière latéral en plus du défenseur central qui a d'ores et déjà déposé ses valises : Luiz Felipe Ramos. Il est question d'intérêts pour Nicola Zalewski de la Roma ou bien de Renato Veiga de Chelsea. Pour ce qui est du dernier cité, le président de l'OM verrait une vieille connaissance lui jouer un vilain tour.

Luiz Felipe fait le grand saut depuis l’Arabie Saoudite pour relancer sa carrière à l’OM. Quel rôle pour De Zerbi ? ⚽

Renato Veiga serait en route pour Turin et la Juventus

Si l'on se fie aux informations communiquées par Fabrizio Romano, Pablo Longoria n'aurait plus aucune chance à ce jour de mener à bien le deal Renato Veiga. Et pour cause, l'arrière latéral portugais de 21 ans, en cruel manque de temps de jeu à Chelsea, serait sur le chemin... de Turin et non de Marseille. Le journaliste italien l'a assuré sur son compte X ce dimanche. Il deviendra un joueur de la Juventus et ce... pour la seconde partie de saison seulement.

Prêt payant de Veiga à la Juventus

En effet, Chelsea et la Juventus se seraient uniquement mis d'accord sur un prêt sans option d'achat pour Renato Veiga. Une opération payante pour la Juventus qui a accepté de verser 5M€ pour ce prêt de Veiga. Il sera donc de retour à Londres dès le mois de juin. L'occasion pour l'OM de retenter sa chance avec le défenseur portugais ? Réponse au terme de cette saison lorsque l'Olympique de Marseille pourrait avoir valider son billet pour la prochaine campagne de Ligue des champions.