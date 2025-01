Mercato - RC Lens : Surprise, il réclame son transfert !

Jean de Teyssière

Le mercato hivernal a été compliqué pour le RC Lens qui a perdu son défenseur central, Abdukodir Khusanov, parti pour Manchester City contre la somme de 50M€. Quelques jours plus tard, le club artésien pourrait aussi perdre Kevin Danso, qui force son départ auprès de sa direction.

Le RC Lens a fait un joli coup en 2023 en recrutant le défenseur ouzbek, Abdukodir Khusanov contre la somme de 500 000€. Un an et demi plus tard, il a rejoint Manchester City contre 50M€, ce qui permet au RC Lens de faire une belle plus-value. Mais le club artésien, qui a déjà perdu son défenseur central titulaire, pourrait bien perdre son deuxième.

Danso, absent face à Angers

Ce dimanche, le RC Lens reçoit le SCO d’Angers pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1. Un match qui se déroulera sans Kevin Danso, absent du groupe de Will Still, officiellement pour une douleur au genou. Mais la réalité serait tout autre.

Danso veut quitter Lens

L’été dernier, Kevin Danso devait signer à l’AS Rome, mais sa visite médicale n’avait pas été concluante à cause d’un problème cardiaque, annulant le transfert. Revenu à Lens, l’international autrichien ne compte pas s’y éterniser puisqu’il ferait le forcing pour quitter les Sang et Or cet hiver, d’après RMC Sport. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est absent du groupe face à Angers ce dimanche.