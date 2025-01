Transferts : Un attaquant arrive à l'ASSE pour... 250 000€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2024, l'ASSE obtenait le prêt d'Irvin Cardona pour 6 mois. Un an plus tard, on prendrait le même chemin avec l'attaquant français et le club stéphanois. Aujourd'hui cédé à l'Espanyol Barcelone, Cardona serait ainsi en passe de faire son grand retour chez les Verts. Le tout pour 250 000€ visiblement.

Le 13 janvier dernier, le10sport.com vous révélait qu'Irvin Cardona avait donné son accord pour faire son retour à l'ASSE. Mais encore fallait-il que les Verts trouvent également un terrain d'entente avec les autres impliquées. C'était notamment le cas avec l'Espanyol Barcelone, club où avait été prêté Cardona l'été dernier par Augsbourg. Et voilà que ce serait désormais le cas.

Accord entre l'ASSE et l'Espanyol

Comme annoncé par L'Equipe, le retour d'Irvin Cardona à l'ASSE serait imminent. En effet, les Verts auraient accepté de prendre en charge la moitié du prêt payant du Français l'Espanyol Barcelone. Cela va donc revenir à payer 250 000€. Comptant sur Cardona, le club catalan a accepté de le laisser partir et du côté d'Augsbourg, on a également donné son feu vert pour cette opération.

Un salaire revu à la baisse

Irvin Cardona sera alors prêté à l'ASSE, qui disposera cependant d'une option d'achat à 3M€. Pour ce qui est du salaire, l'attaquant aurait fait un gros effort, en diminuant les émoluments qu'il touchait à l'Espanyol (120 000€ bruts par mois). Néanmoins, grâce à différents bonus liés à ses performances, Cardona pourrait se rapprocher des 100 000€ par mois.