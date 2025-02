Super Bowl 2025 : Les stars du PSG parient et se déchirent !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l’un des plus grands événements du sport américain aura lieu à La Nouvelle-Orléans. Tous les fans de NFL seront ainsi devant le Super Bowl, qui sera un remake de celui de 2023 entre les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes et les Philadelphie Eagles menés par Jalen Hurts. Qui va l’emporter entre les deux franchises ? Dans le vestiaire du PSG, on a pris la pari.

C’est une page de l’histoire du football américain qui va peut-être s’écrire ce dimanche soir du côté de La Nouvelle Orléans. Après avoir remporté les deux dernières éditions du Super Bowl, les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes et Travis Kelce ont l’occasion d’en remporter un troisième consécutif, ce qui n’a jamais été réalisé dans l’histoire de la NFL. Mais pour y arriver, la franchise du Missouri devra battre les Philadelphie Eagles de Jalen Hurts et Saquon Barkley, eux qui cherchent à se venger après avoir perdu le Super Bowl 2023, déjà face aux Chiefs.

Le vestiaire du PSG partagé entre les Chiefs…

Chiefs ou Eagles ? Les paris sont lancés et le vestiaire du PSG est divisé au moment de pronostiquer le vainqueur de ce Super Bowl comme ça a été diffusé sur les réseaux du club parisien. D’un côté, on retrouve ceux qui votent pour le triplé de la bande à Patrick Mahomes, à savoir Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Marquinhos, Matvey Safonov, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Yoram Zague ou encore Arnau Tenas, qui a d’ailleurs confié : « Je pense que les Chiefs vont gagner. Je connais Mahomes, c’est vraiment un grand joueur ».

… et les Eagles !

Enfin, il y a une autre partie du vestiaire du PSG qui voient davantage un sacre des Philadelphie Eagles. C’est le cas de Lucas Beraldo, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha et Presnel Kimpembe. Qui aura raison ? Rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi pour ce Super Bowl entre les Chiefs et les Eagles.