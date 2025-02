Départ de Kylian Mbappé : Le PSG choque tout le monde !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, on s’inquiétait alors du niveau que pourrait afficher le PSG sans le Français. On a déjà des réponses puisqu’en février, le club de la capitale roule sur la Ligue 1. Mbappé semble déjà être de l’histoire ancienne, à tel point que le PSG est même considéré comme plus fort aujourd’hui.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises. Un départ pour le Real Madrid qui a forcément laissé un grand vide à Paris. La question était alors de savoir comment le club de la capitale allait remplacer le Français. A cette question, Luis Enrique a voulu mettre l’accent sur le collectif et ça porte ses fruits, notamment en Ligue 1 où le PSG écrase toute la concurrence. On a notamment pu le voir ce vendredi face à l’AS Monaco.

Le PSG meilleur sans Mbappé ?

Le PSG serait-il donc encore meilleur sans Kylian Mbappé ? Luis Enrique le pense. En effet, l’entraîneur du club de la capitale avait notamment fait savoir à propos de ce débat : « J'ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu'on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de penser que nous sommes meilleurs en attaque et en défense, les chiffres sont là pour le dire ».

« Je pense que ce PSG n’a jamais été aussi fort »

Et Luis Enrique n’est d’ailleurs pas le seul à penser que le PSG est meilleur aujourd’hui. Chez les adversaires, le constat est aussi partagé. C’est notamment le cas de Denis Zakaria, qui a fait les frais du club de la capitale ce vendredi avec l’AS Monaco. Pour DAZN, le Suisse a ainsi expliqué : « Honnêtement, oui je pense que ce PSG n’a jamais été aussi fort. On est tombé sur une très belle équipe du PSG bravo. Après le 1 à 0 on a su revenir. En deuxième période, ils ont appuyé sur l’accélérateur et ont réussi à nous poser des problèmes et malheureusement on n’a pas su revenir et c’est dommage ».