OM : Une folie signée De Zerbi... à 5h du matin !

L'Olympique de Marseille est entré dans une nouvelle ère sportive avec Roberto De Zerbi. Que ce soit l'effectif ou la mentalité, tout a été chamboulé en l'espace de quelques mois. Geronimo Rulli est devenu un incontournable à l'OM. L'ex-portier de l'Ajax Amsterdam a été choqué par une décision de De Zerbi prise sur un coup de tête.

Roberto De Zerbi est perfectionniste et demande à ses joueurs de lui donner leur maximum. Geronimo Rulli l'a bien compris. Après un succès acquis sur la pelouse du RC Lens le 23 novembre dernier (3-1), l'entraîneur de l'OM choquait son vestiaire qui s'attendait à un congé supplémentaire.

«On pensait qu'on allait avoir un autre jour de repos, mais ce n'était pas le cas»

« J'ai une anecdote qui le définit à la fois comme entraîneur et comme personne. Quand on a battu Lens, à l'extérieur, on était tous contents dans le vestiaire, on pensait qu'on allait avoir un autre jour de repos, mais ce n'était pas le cas ». a confié le gardien de l'OM au cours d'une entrevue avec La Nacion.

«Nous nous sommes entraînés à cinq heures du matin ! Il voulait nous envoyer un message»

Le portier de l'OM et de l'Albiceleste a développé l'état d'esprit de Roberto De Zerbi auprès du média argentin. « Il nous a dit que nous allions directement à Mallemort pour trois jours. Et nous nous sommes entraînés à cinq heures du matin ! Il voulait nous envoyer un message, et je pense que nous l’avons tous compris. C'était un voyage qui nous a rapprochés en tant qu'équipe et qui nous a permis de mieux nous connaître. Cela nous a apporté un grand niveau de confiance. Je n’avais jamais vécu quelque chose de pareil dans ma carrière ».