Mercato : «Un joueur de génie» annoncé à l’OM

Ancien responsable de l'OM, Julien Fournier est revenu sur plusieurs sujets, notamment sur l'arrivée d'Hatem Ben Arfa en 2008. Un transfert qui avait provoqué de vives tensions avec l'OL de Jean-Michel Aulas. Des mots durs avaient fusés devant la commission juridique de la LFP comme le confirme Fournier, passé également par Nice.

En 2008, l’OM parvenait à arracher Hatem Ben Arfa à l’OL grâce à l’énorme travail de Julien Fournier. Alors secrétaire général du club marseillais, le responsable s’était battu pour obtenir les services de ce joueur d’exception.

Fournier sous le charme de Ben Arfa

« C’est un joueur de génie. Ça fait 25 ans que je suis dans le football et Ben Arfa c’est incroyable. Lorsque l’on fait Hatem c’est à la suite d’une énorme bagarre de négociations et juridique avec Lyon car ce transfert s’était terminé en commission juridique de la Ligue » a confié Fournier lors d’un entretien accordé à Massilia Zone.

« .J’avais eu un mauvais comportement »

Ce dossier avait fait monter la température entre l’OM et Jean-Michel Aulas, qui avait fini par craquer. « L’audience était vraiment chaude. J’avais eu pour le coup un mauvais comportement, je n’avais pas bien parlé à Aulas. Quand je l’ai retrouvé à Nice, j’ai retrouvé un joueur beaucoup plus humain, plus mature » a lâché Fournier.