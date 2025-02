L'OM a signé son Ousmane Dembélé ?

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM s’est particulièrement montré actif lors du mercato. Le club phocéen a mis la main sur quatre nouveaux joueurs, dont Amine Gouiri. Ce dernier a d’ailleurs marqué un doublé samedi contre l’ASSE et, selon Roberto De Zerbi, il doit se muer en véritable numéro neuf, comme le fait actuellement Ousmane Dembélé au PSG.

Ce samedi, l’OM recevait l’ASSE au Vélodrome et les joueurs de Roberto De Zerbi ont rendu une très belle copie. Ils se sont imposés sur le score de cinq buts à un, avec notamment un doublé de la recrue Amine Gouiri, qui semble s’être déjà parfaitement acclimaté à son nouvel environnement.

De Zerbi veut faire de Gouiri un véritable numéro neuf

Après la rencontre, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur son nouvel attaquant. Le coach de l’OM se montre très exigeant et souhaite faire d’Amine Gouiri un vrai spécialiste du poste de numéro neuf. Ses propos sont relayés par RMC Sport. « Gouiri est un joueur très fort. Il doit penser que c'est un vrai numéro 9. J'en ai parlé avec lui : il faut qu'il se spécialise dans ce rôle. Il doit savoir où se trouve toujours le but et avoir cette conclusion parfaite. Quand il réussira à améliorer ces aspects, il sera un joueur de premier niveau européen, parce que c'est déjà quelqu'un de fondamental pour l'équipe. »

Dembélé s’épanouit au poste de numéro neuf

Pour progresser en tant que buteur, Amine Gouiri pourrait bien prendre exemple sur le joueur du PSG, Ousmane Dembélé. Ce dernier est de plus en plus utilisé par Luis Enrique à la pointe de l’attaque parisienne, alors qu’il est davantage un ailier droit normalement. Cela lui réussit toutefois plutôt bien, car il enchaîne les buts dernièrement.