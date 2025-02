Il quitte RMC et l’After Foot, l’appel surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Visage familier des émissions sportives de RMC, dont l’After Foot, pendant neuf années, Houssem Loussaïef a surpris en quittant la radio généraliste pour co-animer "La Maison des Maternelles" sur France 2. Sollicité par Jérôme Caza, producteur de l’émission, le journaliste explore un nouveau registre et savoure aujourd’hui ce changement.

Devenu l’un des visages réguliers des programmes sports de RMC, participant notamment à l’After Foot, Houssem Loussaïef a donc quitté Daniel Riolo, Gilbert Brisbois et les autres membres de la Dream Team pour prendre la direction de France Télévisions. Mais c’est dans un registre différent et inattendu que l’on retrouve désormais le journaliste sur France 2, co-animant du lundi au vendredi La maison des Maternelles. Houssem Loussaïef est revenu sur cette surprenante transition dans les colonnes du magazine L’Équipe.

Houssem Loussaïef zappe l’After pour les Maternelles

« Un jour de décembre 2023, le téléphone sonne : "Bonjour, je suis le producteur de La Maison des Maternelles, votre profil m'intéresse, vous voulez passer le casting ?" Je crois une blague, à quelqu'un qui change sa voix », explique celui qui a gardé un pied dans le sport en étant dans un stade de Ligue 1 chaque week-end pour DAZN. L’appel est bien réel et vient de Jérôme Caza, patron de la société de production 2P2L. « Houssem est à l'aise à l'antenne et jeune papa. C'est la clé pour avoir une légitimité dans notre émission, explique le producteur. Et en l'appelant, j'ajoute que c'est moi qui ai produit À la Clairefontaine dans lequel apparaissait son frère. Cela a créé un petit atome crochu... »

« J'ai découvert la mission de service public et le sentiment d'être utile »

Après neuf années chez RMC, Houssem Loussaïef savoure aujourd’hui cette nouvelle aventure. « J'ai découvert la mission de service public et le sentiment d'être utile ! C'est incroyable, les retours des téléspectateurs qui te disent : "J'ai appris ça et ça dans l'émission, merci !" Alors que sur le foot, ce que tu transmets, c'est comment joue tel coach », confie le journaliste dans le magazine L’Équipe. Depuis la rentrée, il est désormais à la tête de son propre podcast, Les Paternelles : « On entend encore trop peu les papas, estime l'animateur. Donc je me suis dit : "Je ne vais pas faire l'expert, je veux juste qu'ils parlent de leur expérience de père. Il ne s'agit pas de donner une définition de la paternité, j'ai un dictionnaire pour ça. Les papas viennent juste se raconter comme ils sont et c'est beaucoup plus impactant. Lors de la première quinzaine d'épisodes, j'ai vraiment pris des gifles ! »