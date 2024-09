Mercato - PSG : Un échec déjà annoncé pour 2025 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG était annoncé comme l'un des prétendants à la signature de Joshua Kimmich. L’Allemand sera finalement resté au Bayern Munich. Mais entré dans sa dernière année de contrat, il pourrait donc partir libre l’été prochain. Alors que le PSG pourrait donc revenir à la charge à cette date, Kimmich pourrait avoir d’autres idées.

Souhaitant recruter un milieu de terrain cet été, le PSG a obtenu ce qu’il voulait avec l’arrivée de Joao Neves en provenance du Benfica. D’autres noms avaient circulé dans cette quête. C’était notamment le cas de Joshua Kimmich, qui était annoncé partant au Bayern Munich. Au final, l’Allemand n’était pas très emballé à l’idée de signer au PSG et voilà qu’il est finalement resté au sein du club bavarois.

Mercato - PSG : Le verdict tombe pour cette star de l'Euro https://t.co/m1kC270wRW pic.twitter.com/dnREgDpeyw — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

Kimmich libre en 2025

Mais le fait est que Joshua Kimmich est aujourd’hui dans sa dernière année de contrat au Bayern Munich. L’été prochain, l’Allemand pourrait donc être libre et comme cela avait été révélé, le PSG n’écartait également pas l’idée de recruter Kimmich à ce moment. Rendez-vous donc en 2025 pour le voir à Paris ? Pas sûr…

Barcelone plutôt que le PSG ?

Outre le PSG, le FC Barcelone serait également intéressé par Joshua Kimmich. Et l’intérêt serait visiblement réciproque. Pour la Cadena Ser, Bojan Krkic Sr a fait savoir : « Kimmich a énormément envie de venir au Barça ». Un transfert qui pourrait d’ailleurs être possible grâce à Hansi Flick, entraîneur blaugrana : « L’entraineur joue un rôle important et le Barça a ce qu’il fait pour signer de bons joueurs avec un entraîneur reconnu comme Flick ».