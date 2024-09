Transfert - OM : Un ancien du PSG a tout gâché

Axel Cornic

Arrivé à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi aurait glissé plusieurs noms à Pablo Longoria et Mehdi Benatia. C’est notamment le cas de l’un de ses anciens joueurs, Manuel Locatelli, qui n’a finalement jamais débarqué dans le sud de la France et a préféré rester en Serie A, à la Juventus.

Depuis la fin du mercato estival, les langues se délient et on commence à en savoir plus sur les coulisses des deux derniers mois. Ainsi, on a appris que du côté de l’OM, Roberto De Zerbi aurait connu un échec cuisant avec l’un de ses anciens joueurs, qu’il a eu sous ses ordres à Sassuolo.

De Zerbi voulait Locatelli à Marseille

Il Corriere dello Sport a récemment raconté comment Manuel Locatelli a vécu son mercato et les appels de son ancien mentor à l’OM. Très touché par sa convocation manquée à l’Euro avec l’Italie, le milieu de terrain aurait décidé de rester à la Juventus pour se relancer sous les yeux du sélectionneur Luciano Spalletti et ainsi revenir dans ses bonnes grâces.

Il a préféré rester avec Motta

Ce n’est pas tout, puisque le quotidien transalpin explique également comment Thiago Motta a eu un impact sur ce dossier. L’arrivée du nouveau coach aurait vraisemblablement convaincu Locatelli de rester à Turin, avec l’intention de devenir un nouveau pilier de son projet dans les années à venir.