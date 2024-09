PSG - Real Madrid : Après Mbappé, une nouvelle guerre a éclaté

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG a officialisé l'arrivée de l'Equatorien Willian Pacho au poste de défenseur central. Pourtant les dirigeants avaient également jeté leur dévolu sur Cristian Romero, joueur de Tottenham, avant de se heurter à un mur. En effet, l'Argentin n'était pas à vendre. En plus du PSG, le Real Madrid était également sur les rangs de Cristian Romero.

Au cours des derniers mois, le PSG a perdu gros avec le départ de Kylian Mbappé. L'attaquant français était lié depuis longtemps avec le Real Madrid, et il a fini par rejoindre son club de rêve après sept ans passés dans la capitale. Les dirigeants parisiens pourraient de nouveau repartir au combat avec le Real Madrid, puisque l'une piste de l'été, Cristian Romero, intéresse également leurs homologues merengue.

Mercato : Un gros joueur de Deschamps au PSG pour 120M€ ? https://t.co/GG1S6nBdXo pic.twitter.com/reVLQIDEBD — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

Le PSG a tenté de recruter Romero

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG avait pensé à Cristian Romero, selon les informations du journaliste de TyC Sports Gaston Edul. Le joueur de 26 ans, très important dans l'effectif de Tottenham, n'était pas du tout en vente comme l'a exprimé le club. Sous contrat jusqu'en 2027, Cristian Romero pourrait être au cœur d'une grosse bataille lors des prochaines fenêtres de transferts.

Le Real Madrid et Manchester United dans la boucle

Gaston Edul précise que le PSG n'était pas le seul à vouloir s'offrir les services de Cristian Romero cet été. En effet, Real Madrid et Manchester United étaient également sur le coup. Reste à savoir si ces clubs reviendront à la charge en 2025. Pour rappel l'international argentin a rejoint Tottenham en prêt en 2021 avant de s'engager définitivement chez les Spurs en 2022. Après Kylian Mbappé l'été dernier, le PSG et le Real Madrid se sont tous les deux cassés les dents pour Cristian Romero. Le club de la capitale a donc une occasion de prendre sa revanche s'il se relance dans la course à la signature de l'Argentin l'année prochaine.