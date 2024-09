Mercato : Le PSG sort du silence pour cet indésirable

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2023, Milan Skriniar n’a pas convaincu au Paris Saint-Germain, surtout pas Luis Enrique. Il est totalement sorti de ses plans au fil de la saison dernière et il a même été poussé vers la sortie lors du mercato, sans toutefois trouver de solutions pour quitter le club parisien.

Dès son arrivée à Paris, Luis Campos a tout de suite insisté pour recruter Milan Skriniar. Ce dernier semblait être sa priorité en défense et le PSG aurait même envisagé d’offrir plus de 70M€ pour un joueur à qui il ne restait que quelques mois de contrat. Finalement, il est bien arrivé en provenance de l’Inter, mais un an après le constat n’est pas terrible.

« Il y a eu un changement de projet l'année dernière, une nouvelle façon de jouer »

Luis Enrique ne semble pas du tout être fan de son profil et cet été, il aurait réclamé son départ. Présent à un évènement au Portugal, Luis Campos a enfin parlé de ce dossier chaud du mercato. « Il faut comprendre le contexte pour Skriniar comme pour Ugarte. Il y a eu un changement de projet l'année dernière, une nouvelle façon de jouer. Il continue d'être l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe » a assuré le dirigeant du PSG, au micro de SportItalia.

« Nous espérons qu'il reviendra à son niveau »

« Il a eu une année difficile, deux blessures importantes qui, comme il me l'a dit lui-même, ne lui ont pas permis d'être au niveau qu'il espérait et que nous attendions » a poursuivi Luis Campos. « Nous espérons qu'il reviendra à son niveau, celui qui nous avait convaincu de le recruter. Est-ce que la Roma ou Milan nous l’ont demandé ? Cela fait partie du mercato, on parle toujours à différentes personnes ». Reste à voir si Luis Enrique saura relancer Milan Skriniar, qui pour le moment n’a pas joué la moindre minute avec le PSG !