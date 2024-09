XV de France : Coup de gueule en direct après cette polémique sur les réseaux sociaux

Axel Cornic

De l’eau est passée sous les ponts, mais ils sont encore nombreux à ne pas avoir digéré l’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, il y a moins d’un an. Surtout parce qu’elle s’est faite après un match extrêmement polémique face à l’Afrique du Sud (28-29), rempli d’action très litigieuses.

Après le seum des Belges du football en 2018, on a pu gouter à la défaite à la Française lors de la dernière Coupe du monde de rugby. L’élimination du XV de France, que tout le monde voyait aller au bout, a été suivie d’une énorme polémique arbitrale et les remarques n’ont pas manqué concernant les décisions de Ben O’Keeffe.

World Rugby félicite Etzebeth

On peut parler des grattages parfois très limites de Kwagga Smith ou encore de la prise d’élan de Cheslin Kolbe face à Thomas Ramos. Mais l’image de ce match est sans aucun doute l’interception d’Eben Etzebeth, qui selon un grand nombre d’observateurs était sanctionnable. Ça n’a pas été le cas et les vieux fantômes ont été récemment réveillés par World Rugby, avec une vidéo sur les réseaux où l’on voit justement cette action... accompagné du message : « Eben Etzebeth a vu l’opportunité et il l’a prise ».

« Ils se moquent de nous »

Evidemment, els réactions n’ont pas manqué après cette sortie de l’organisation mondiale et c’est le cas de Vincent Moscato, qui n’a pas mâché ses mots ce mercredi. « Ils se moquent de nous. C’est un acte d’anti-jeu, il ne se saisit pas du ballon. Qu’il soit en avant en ou en arrière » a expliqué l’ancien talonneur, sur RMC Sport. « Il ne joue pas le ballon, il a l’intention d’arrêter le jeu. World Rugby, c’est une association de vieux lézards qui veulent encore exister avec des cartes pour payer le restaurant… Ils ne servent à rien, ils sont dépassés et ont tous 70 ans ! »