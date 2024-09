XV de France : Une excellente nouvelle se confirme pour Galthié !

Axel Cornic

La tournée estivale du XV de France a été catastrophique pour l’image de tout le rugby tricolore, avec des résultats qui sont totalement passés au second plan. Les Bleus vont donc devoir redorer leur blason dès cet automne avec une tournée très relevée et notamment un choc contre les All Blacks le 16 novembre prochain, sur la pelouse du Stade de France.

Il va falloir très vite tourner la page. Après un été fait surtout de très sombres affaires, le XV de France veut se reconcentrer sur son rugby et vise dont les Autumn Nations Series qui se tiendront au mois de novembre avec trois rencontres au Stade de France. Ça débutera le 9 novembre face au Japon, puis le 16 contre les All Blacks pour finir face à l’Argentine, le 22 novembre.

Top 14 : Dupont change d’équipe, le Stade Toulousain a trouvé la solution ! https://t.co/AuaHqhLHT1 pic.twitter.com/7QPgIgOboB — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Enfin le retour de Dupont

Pour relancer le XV de France, Fabien Galthié pourra compter sur Antoine Dupont ! La parenthèse de l’ancien capitaine est définitivement terminée, puisqu’après avoir décroché la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 il a assuré en avoir fini avec le rugby à 7. Il devrait reprendre la compétition avec le Stade Toulousain au début du mois d’octobre et sera donc éligible pour la tournée d’automne des Bleus.

Jelonch va reprendre avec Toulouse

Ce n’est pas le seul retour de taille que pourraient enregistrer Fabien Galthié et son staff. D’après les informations de RMC Sport, Anthony Jelonch devrait lui aussi reprendre la compétition, huit mois après avoir été victime d’une rupture des ligaments croisés. Le troisième-ligne devrait être de retour dans le groupe du Stade Toulousain, pour le déplacement sur la pelouse de Montpellier, dans le cadre de la 3e journée du Top 14. Toujours du côté de la Ville Rose, c’est Peato Mauvaka qui pourrait également reprendre bientôt l’entrainement, lui qui avait crevé l’écran lors de la dernière Coupe du monde.