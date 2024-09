XV de France : Antoine Dupont scelle son avenir !

Axel Cornic

Après avoir mis entre parenthèses sa carrière internationale, pour s’adonner au 7 et ramener une médaille d’or lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont est prêt à faire son grand retour. Il a repris les entraînements avec le Stade Toulousain et pourrait bien faire partie du groupe appelé par Fabien Galthié pour la tournée de novembre du XV de France.

Alors que le XV de France vivait l’un des pires été de son histoire, Antoine Dupont régalait la planète ovale aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après avoir remporté la Champions Cup et le Bouclier de Brennus avec son club du Stade Toulousain, il a réalisé l’immense exploit de décrocher la première médaille olympique de l’histoire du rugby à tricolore, avec d’ailleurs une entrée cruciale en finale.

Dupont enfin de retour avec le XV de France ?

Et après le dernier Tournoi des 6 Nations, tout le monde n’a qu’une hâte : le revoir vite avec le XV de France ! Ça ne devrait pas tarder, puisque l’ancien capitaine de Fabien Galthié va reprendre la compétition en Top 14 début octobre et pourrait donc postuler pour la tournée de novembre. « Cette équipe, je l’ai quittée il y a un peu plus d’un an maintenant. Évidemment que ça me tarde, mais il va falloir déjà que je revienne en forme » a répondu ce lundi Antoine Dupont, concernant sa longue absence en sélection.

« Je n'ai que 27 ans et il me reste encore des années de carrière »

Mais pour combien de temps encore ? Car Dupont commence à s’approcher de la trentaine et une éventuelle nouvelle pause internationale a été évoquée plusieurs fois. « Je n'ai que 27 ans et il me reste encore des années de carrière et des choses à gagner » a assuré la star du XV de France et du Stade Toulousain. « On a une génération encore jeune et ambitieuse et on a tout intérêt à regarder devant plutôt que derrière, que ce qu'on a accompli. Ça n'aurait pas trop d'intérêt dans notre quotidien…. Donc, oui, on s'est rendu compte qu'on a fait quelque chose de grand cette année ».