Rugby : «On n’a jamais vu ça», Dupont le fait halluciner !

Après avoir remporté la Champions Cup et le Top 14, Antoine Dupont a frappé un très gros coup en offrant à la France la première médaille d’or olympique de son histoire. Un succès qui semble l’avoir totalement propulsé dans la galaxie des plus grandes personnalités du sport tricolore, bien au-delà des frontières du rugby.

Si certains avaient des doutes, Antoine Dupont les a balayés en quelques mois. La star du XV s’est adaptée à la perfection au rugby à 7 et son pari est plus que réussi, puisqu’il a fait vibrer toute la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ce n’est pas fini, puisqu’il semble déterminé à quelques semaines de son grand retour en Top 14, en attendant peut-être le XV de France avec la tournée du mois de novembre qui approche à grands pas.

« Le dernier qui a été très médiatique c’est Chabal, mais Dupont est passé devant »

Ce qui s’est passé cet été, semble avoir marqué un véritable tournant dans la carrière d'Antoine Dupont, qui à 27 ans est clairement devenu l’un des visages du sport français. Cela ne fait d'ailleurs aucun doute selon Vincent Moscato, qui assure que le demi de mêlée du Stade Toulousain est passé devant notamment un certain Sébastien Chabal. « Le dernier qui a été très médiatique, c’est Chabal. Mais je pense que Dupont passe devant Chabal » a assuré l’ancien talonneur, dans son émission Le Super Moscato Show.

« C’est le meilleur joueur de l’histoire du rugby français, car il est incroyable »

« Chabal ne dominait pas le Top 14 car à son poste, on ne voyait aucun joueur en deuxième ou troisième ligne dominer le championnat. Dupont, lui, il domine le Top 14 de la tête et des épaules. C’est quelque chose d’incroyable ! » a expliqué Moscato, sur RMC Sport. « On n'a jamais vu un joueur si dominant, même en équipe de France. C’est le meilleur joueur de l’histoire du rugby français, car il est incroyable ».