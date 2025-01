Real Madrid : Transfert à 1Md€, des renforts sont promis à Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vinicius Jr pourrait faire l'objet d'un transfert qui pourrait faire date dans l'histoire du football. Star du Real Madrid, l'international brésilien pourrait recevoir une offre d'1MD€ de la part de l'Arabie Saoudite. Président de la Liga, Javier Tebas a donné son ressenti sur cette opération, qui pourrait bien s'avérer historique.

Après l’incroyable opération Kylian Mbappé, conclue sans dépenser le moindre centime, le Real Madrid pourrait marquer l’histoire en vendant Vinicius Jr pour une somme record d’1MD€. A ce jour, le transfert le plus cher de l’histoire reste celui de Neymar au PSG pour 222M€. Aucune transaction n’a dépassé le milliard d’euros, mais l’Arabie Saoudite pourrait bien profiter de sa puissance financière pour lui offrir un pont d’or et accessoirement la place occupée actuellement par Cristiano Ronaldo.

Un contrat en or offert à Vinicius Jr ?

En Arabie Saoudite, Vinicius Jr ne serait pas qu’un simple joueur. Il serait un véritable ambassadeur pour le pays, qui souhaite s’appuyer sur le sport, et plus spécifiquement sur le football, pour redorer son image à un peu moins de dix ans de sa Coupe du Monde. Patron de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas s’est prononcé sur un possible départ de Vinicius Jr du Real Madrid. Le responsable a quelque peu dédramatisé la situation, indiquant que le joueur auriverde serait, quoi qu’il arrive, remplacé.

« D'autres viendront »

« J'ai lu tellement de choses... Je ne sais pas et j'espère que Vinicius , qui est l'un de nos grands joueurs, continuera dans ce championnat. Je crois que le Brésilien va rester parce que le Real Madrid est un grand club. Je l’aime tout comme j'aime Pedri , Lamine Yamal , Mbappé ... Parfois, on les oublie. Bellingham est le meilleur joueur de la saison dernière, nous avons beaucoup de joueurs, aussi Griezmann ou Julián Álvarez à l'Atlético. Il y a beaucoup de joueurs de Madrid . Je veux que Vinicius continue, mais sinon, d'autres viendront » a confié Tebas dans des propos rapportés par Bernabeu Digital.