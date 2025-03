OM : Rabiot se fait voler !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille dispose d’un gros Adrien Rabiot en ses rangs cette saison. Le milieu de terrain de l’équipe de France s’est mué en un joueur offensif décisif tant au tableau d’affichage que dans les dernières passes. Son but refusé pour un hors-jeu d’Amine Gouiri dimanche soir prouve le grotesque qu’est devenu le football moderne sous arbitrage vidéo.

En février, Adrien Rabiot c’est tout simplement 3 buts en 4 matchs. Le milieu de terrain axial évolue dans une position bien plus offensive sous Roberto De Zerbi ces derniers temps. Et force est de constater que ce repositionnement lui sourit. D’ailleurs, l’international français qui a signé un doublé de la tête au passage contre l’Italie pendant le rassemblement de novembre (3-1), avait trouvé le chemin des filets dimanche soir. Une fois de plus.

L'OM perd Longoria, le vestiaire est sous le choc !

➡️ https://t.co/nwPmbaeQl2 pic.twitter.com/Irlvj639Rc — le10sport (@le10sport) March 3, 2025

Adrien Rabiot privé de son but pour un hors-jeu au centimètre d’Amine Gouiri

Néanmoins, l’ouverture du score d’Adrien Rabiot a été annulée par la VAR. La cause ? Un hors-jeu d’Amine Gouiri pendant l’action qui a amené le but. Une position illicite de l’international algérien pour seulement quelques centimètres. De quoi conforter Kevin Diaz dans sa position ferme concernant l’arbitrage vidéo.

«Un hors jeu football 3.0. Encore une fois l'arbitrage vidéo hein»

Après la victoire de l’OM contre le FC Nantes sur le score de 2 buts à 0 sans l’aide d’Adrien Rabiot au tableau d’affichage, le consultant de RMC a pesté contre l’outil du VAR pendant l’After Foot. « On a toujours un excellent Adrien Rabiot, qui, par ses courses, son énergie, il arrive à marquer un beau but sur un hors jeu football 3.0. Encore une fois l'arbitrage vidéo hein ».