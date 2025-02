«A la retraite», Mbappé n’est pas passé loin de la catastrophe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, le Real Madrid s’est incliné sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (1-0). Une rencontre marquée par une polémique suite à un violent tacle sur Kylian Mbappé. Buteur en fin de match, Carlos Romero aurait pu ne plus être sur le terrain à ce moment s’il avait été sanctionné d’un carton rouge en taclant Mbappé par derrière à l’heure de jeu. Seul un carton jaune a été sorti, et la polémique a éclaté.

Le Real Madrid est tombé face à l’Espanyol Barcelone (1-0). Mais voilà que cette rencontre aurait pu prendre un autre tournant. En effet, buteur côté catalan, Carlos Romero aurait pu recevoir un carton rouge quelques minutes avant d’avoir trouvé le chemin des filets. En effet, ce dernier s’est distingué avec un violent talent par derrière sur Kylian Mbappé. Pour le Real Madrid, le carton rouge était alors évident, mais Carlos Romero n’a été sanctionné que d’un carton jaune et la suite on la connait avec ce but décisif face aux Merengue.

« Un carton très rouge »

Plus de peur que de mal en revanche pour Kylian Mbappé qui s’en est donc bien sorti malgré ce violent tacle de Carlos Romero. Pourtant, avec ce geste du joueur de l’Espanyol Barcelone, ça aurait pu être très grave pour l’attaquant du Real Madrid. C’est ce qu’a expliqué Eduardo Iturralde Gonzalez, ancien arbitre pour AS. En effet, il a fait savoir : « C'est un carton rouge, un carton très rouge et un carton encore plus rouge. L'arbitre doit le voir ».

« Il peut vous envoyer à la retraite »

« Je pense que la VAR ne l'appelle pas - et je pense que c'est une erreur de ne pas l'appeler. C'est l'un des pires tacles que j'ai vus ces dernières années, parce qu'il peut vous envoyer à la retraite », a-t-il poursuivi à propos de cette action polémique sur Kylian Mbappé.