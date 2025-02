Une star du PSG répond cash aux attaques !

Axel Cornic

Depuis son arrivée libre lors de l’été 2021, Gianluigi Donnarumma se retrouve souvent sous le feu des critiques. Le gardien du Paris Saint-Germain n’a jamais vraiment fait l’unanimité et il s’en est confié tout récemment, lors d’un entretien accordé à la chaîne YouTube Viva El Futbol.

Le poste de gardien a toujours fait l’objet d’énormes débats au PSG. Et Gianluigi Donnarumma n’a rien changé ! Installé comme titulaire indiscutable dès son arrivée en provenance de l’AC Milan, l’international italien a souvent fait parler de lui… mais pas vraiment pour des bonnes raisons.

« Ça me dérange quand je fais une erreur et que les gens sont là pour se concentrer exclusivement sur ça »

Ça ne s’est pas calmé ces derniers mois, avec d’ailleurs un statut qui semble même s’être un peu fragilisé depuis l’arrivée de Matvey Safonov, qui lui a volé la vedette à plusieurs reprises. « Ça me dérange quand je fais une erreur et que les gens sont là pour se concentrer exclusivement sur ça et rien d’autre » s’est un peu le gardien du PSG, sur la chaîne YouTube Viva El Futbol.

« Il faut comprendre le risque »

« Quand on joue beaucoup avec ses pieds, on prévoit de faire des erreurs » a confié Gianluigi Donnarumma. « Il faut comprendre le risque, quand on joue un match de Ligue des Champions, il faut comprendre quand le risque vaut la peine d'être pris en compte, car le jeu peut vous donner un avantage ». Il est surprenant de le voir parler de son jeu au pied, puisque c’est justement ce que lui reprocherait Luis Enrique au PSG.