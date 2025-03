PSG : Il vient à Paris, «c’est un braquage» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alisson n’est pas venu à Paris pour rien. Mercredi, le PSG a dominé Liverpool dans le jeu lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions, mais pas au tableau d'affichage (0-1). L’avalanche de frappes parisiennes n’a pas suffi et le portier brésilien des Reds a brillé, réalisant une des performances les plus marquantes de sa carrière selon Jamie Carragher, qualifiant le résultat de « braquage ».

Si Gianluigi Donnarumma est ciblé par les critiques au lendemain de la victoire de Liverpool contre le PSG (1-0), Alisson est à l’inverse salué pour son match héroïque. Les hommes de Luis Enrique n’ont pas trouvé la faille malgré 27 frappes, dont 10 cadrées, alors que les Reds ont réussi à repartir de la capitale avec la victoire en ne frappant que deux fois, dont un seul tir cadré, celui d’Harvey Elliott en fin de match. Un « braquage » pour Jamie Carragher.

« Un moment charnière »

« Je n’en crois pas mes yeux. C’est l’un des plus grands braquages de l’histoire du football. Le PSG était époustouflant, ils ont maltraité Liverpool », estimait sur CBS l’ancien joueur de Liverpool, jugeant la présence d’Alisson au Parc des Princes déterminante : « La dernière fois que Liverpool a remporté la Ligue des champions (en 2019), Alisson a effectué un arrêt contre Naples lors du dernier match de poules. Liverpool aurait été éliminé sans cet arrêt. C’était un moment charnière. Ce soir, ça n’était pas qu’un arrêt, c’était probablement la plus grande performance de sa carrière, au moins sous le maillot de Liverpool. »

« On se souviendra de cette performance d’Alisson pendant de nombreuses années »

« Et si Liverpool remporte cette Ligue des champions, ce qui est tout à fait possible car ils sont bien meilleurs que ce qu’on a vu ce soir, on se souviendra de cette performance d’Alisson pendant de nombreuses années », poursuit Jamie Carragher. Une prestation historique dont se serait bien passé le PSG.