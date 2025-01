Le PSG a signé trois phénomènes, «des joueurs incroyables»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s'est penché sur des joueurs d'avenir en recrutant Bradley Barcola la saison passée et João Neves cet été, ainsi qu'en faisant signer une prolongation de contrat à Warren Zaïre-Emery. Et Willian Pacho, le défenseur équatorien recruté cet été par le club de la capitale, s'enflamme pour ces trois phénomènes du PSG.

Le PSG porte désormais un projet tourné vers les joueurs prometteurs, et plus forcément sur les stars XXL comme ce fut le cas par le passé avec les recrutements de Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Messi ou encore Sergio Ramos. C'est donc dans cette optique que la direction du PSG avait lâché 50M€ pour signer Bradley Barcola (22 ans) à l'été 2023, avant de boucler quelques mois plus tard la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery (18 ans). Et lors du dernier mercato estival, c'est le phénomène João Neves (20 ans) qui a débarqué pour 60M€.

« Ce sont des joueurs incroyables »

Interrogé par Carré, Willian Pacho se livre sur ces phénomènes du PSG : « Je les observe tous les jours, et ce sont tous de très bons joueurs. Warren est incroyable, Joao et Barcola sont des joueurs incroyables. Je me régale sur le terrain. J’ai de la chance, parce que la façon dont ils jouent, ce qu’ils font m’excite énormément. Chaque fois que je les vois à l’entraînement, les choses qu’ils font sont exceptionnelles et ils sont toujours prêts à aller travailler pour l’équipe. Ils jouent toujours pour l’équipe, pas seulement pour eux », confie le défenseur central équatorien du PSG.

« Enthousiaste pour l’avenir »

« Ça me rend enthousiaste pour le présent et l’avenir. Parce que je sais que nous allons faire de très belles choses. Maintenant, il faut continuer à travailler pour réaliser ses rêves et nous savons quels sont nos objectifs », poursuit Pacho, qui semble donc très confiant pour le futur du PSG avec la signature de ces trois cracks.