Mercato : Le PSG a signé un futur Ballon d’Or !

Le PSG a réalisé l'un des coups marquants de ce mercato hivernal en mettant la main sur Khvicha Kvaratskhelia, nommé meilleur joueur de Serie A en 2023. Pour 70M€, l'ancien ailier du Napoli a rejoint le club parisien. Loin d'être la destination idéale pour Revaz Chelebadze. Mais selon l'ancien joueur géorgien, cela ne devrait pas l'empêcher de remporter le Ballon d'Or dans les années à venir.

C’est fait. Khvicha Kvaratskhelia est un joueur du PSG. Malgré des intérêts de Premier League, l’international géorgien a fait le choix de poursuivre sa carrière à Paris. Pour son compatriote Revaz Chelebadze, le championnat de France n’est pas la meilleure destination pour Kvaratskhelia

Le choix de Kvaratskhelia déjà remis en question ?

« Bien sûr, l'Espagne conviendrait mieux à Khvicha que la France. En Espagne, en particulier, trois grands clubs jouent en même temps. Barcelone, le Real Madrid et l'Atletico sont aussi forts l'un que l'autre. Et en général, le football est plus fort en Espagne, il est plus intéressant d'y jouer. Et plus vous avez d'adversaires sérieux, plus vous êtes fort en tant que footballeur. La France n'a pas un championnat aussi fort que l'Espagne. La Ligue 1 est la dernière des ligues supérieures en termes de niveau » a confié l’ancien joueur géorgien.

« Il gagnera le Ballon d’Or dans deux-trois ans »

Par contre, le PSG est régulièrement invité à la table des grands, ce qui offre au joueur une certaine visibilité, nécessaire pour obtenir des récompenses individuelles. « Khvicha sera heureux au PSG. Il ne pensera qu'au football et oubliera tout le reste. Et il sera plus haut dans le vote du Ballon d'Or. Et il le gagnera dans deux ou trois ans. Il montrera au monde entier sa force dans le championnat de France et en Ligue des champions. Surtout avec cette nouvelle formule, il y a beaucoup de matchs en Ligue des champions. Il aura donc certainement l'occasion de se montrer au niveau international, et pas seulement dans le championnat de France » a-t-il confié dans des propos rapportés par Sport.ru.