Clash au PSG : Dembélé répond cash !

Depuis le début de la saison, les tensions n’ont pas manqué autour de Luis Enrique, notamment avec certains cadres du Paris Saint-Germain. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, qui ce mardi en conférence de presse avant un rendez-vous très important en Ligue des Champions, s’est exprimé au sujet de la relation qu’il a avec son entraîneur.

Si en un an et demi le bilan sportif de Luis Enrique est plutôt bon, on ne peut pas dire que la paix règne autour de lui. On ne compte plus les tensions ou polémiques qui ont éclaté autour de lui depuis son arrivée au PSG et l’un des épisodes les plus récents concerne un certain Ousmane Dembélé, nouvelle star de l’équipe depuis le départ de Kylian Mbappé.

Dembélé enterre la hache de guerre

En septembre dernier, Luis Enrique avait pris la décision assez surprenante d’écarter l’international français avant un match très important de Ligue des Champions, contre Arsenal (2-0). Un épisode qui avait pris de l’importance au sein du PSG… et que le principal intéressé semble vouloir oublier ! « Je ne veux pas revenir là-dessus. C'est un sujet clos » a déclaré Dembélé ce mardi, en conférence de presse.

« J'ai une grande confiance en Luis Enrique »

« Le jour où j'ai signé, j'avais parlé avec le coach avant. Il m'avait donné toute sa confiance. Lui et les dirigeants » a révélé Ousmane Dembélé, assurant que sa relation avec Luis Enrique est excellente. « J'ai une grande confiance en lui. J'essaie de donner le maximum pour lui et pour le club ». Reste à voir si cette confiance en lui pourra l’aider à pousser le PSG vers la victoire ce mercredi, avec le choc en Ligue des Champions face à Manchester City.