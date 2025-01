Mercato - PSG : Salah vend la mèche pour son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mohamed Salah est inarrêtable. Face au LOSC ce mardi soir (2-1), l'international égyptien a claqué son 22ème but de la saison, toutes compétitions confondues, pour ce qui pourrait être sa dernière saison sous le maillot de Liverpool. Après le coup de sifflet final, l'attaquant de 32 ans a encore lâché une annonce lourde de sens.

Mohamed Salah est sur un nuage depuis le début de la saison. L’international égyptien fait la pluie et le beau temps en enchaînant les gestes de grande classe et les buts. Mais un orage pourrait bientôt éclater à Liverpool. Lié aux Reds jusqu’en juin prochain, Salah n’a toujours pas prolongé son contrat. Et ce n’est pas sa dernière sortie qui va rassurer les supporters anglais.

Salah laisse planer le doute

Après la victoire de son équipe face au LOSC en Ligue des champions, il a été questionné sur la possibilité de rester la saison prochaine. « Je n’en suis pas sûr, mais je vais donner le meilleur de moi-même » a répondu Salah au micro de Prime Vidéo.

Le PSG reste en embuscade

De facto, Salah se place dans la liste des joueurs bientôt disponibles. Selon les informations de L’Equipe, le PSG suit sa situation de près, mais il aura fort à faire avec l’Arabie Saoudite, prête à dépenser des millions pour attirer Salah. Délesté de Neymar, Al-Hilal pourrait être sa prochaine destination.