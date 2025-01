Mbappé : Le Real Madrid veut refaire le même coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid persiste dans sa stratégie de recrutement visant à attirer des joueurs libres ou approchant de la fin de leur contrat. Après avoir réussi leur coup avec Kylian Mbappé, le club espagnol a essuyé le refus d'Alphonso Davies en passe de prolonger. Malgré tout, la direction reste confiante et campe sur ses positions pour la suite.

C’est désormais une habitude, le Real Madrid limite les frais sur le mercato. L’été dernier, Florentino Pérez est parvenu à mettre la main sur sa grande priorité, à savoir Kylian Mbappé, sans débourser la moindre indemnité de transfert. Une méthode déjà employée pour les recrutements de David Alaba et Antonio Rüdiger, mais qui n’est pas infaillible.

Après Leny Yoro, Alphonso Davies recale aussi le Real Madrid

Désireux d’attirer Alphonso Davies à la fin de la saison, en qualité d’agent libre, le Real Madrid est en passe de connaître une grosse désillusion avec la prolongation du Canadien au Bayern Munich. Un échec qui s’ajoute à celui de Leny Yoro l’été dernier, le Real Madrid voulant s’attacher ses services en échange d’une faible indemnité de transfert à un an de la fin de son engagement avec le LOSC. Le défenseur français avait finalement privilégié Manchester United, qui a dégainé une plus grosse offre au club nordiste et un salaire plus conséquent au principal concerné.

Le Real Madrid est toujours convaincu de sa stratégie

Cette volonté du Real Madrid de ne pas entrer dans la guerre des enchères, voire d’attendre la fin de contrat de ses priorités, peut donc aboutir à des échecs. Mais la direction n’a pas l’intention de revoir sa stratégie selon Relevo. Celle-ci pourrait d’ailleurs marcher dans les prochains mois avec Trent Alexander-Arnold (Liverpool).