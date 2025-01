Mercato - RC Lens : Le transfert retentissant annoncé par la presse italienne

Axel Cornic

La fin du mercato approche à grands pas, mais beaucoup de choses pourraient encore bouger en igue 1 et surtout au RC Lens. Car à en croire les dernières indiscrétions provenant d’Italie, les dirigeants lensois auraient accepté de se séparer de l’un des cadres les plus important de l’équipe, avec un possible transfert de Danso qui pourrait se dessiner.

Le mercato hivernal a été très agité du côté du RC Lens, avec un nouveau transfert qui pourrait bien se préciser. Il s’agit de celui de Kevin Danso, cadre de l’équipe, qui est toutefois annoncé sur le départ depuis plusieurs mois déjà !

Lens prêt à vendre Danso

L’été dernier, on se souvient tous de l’énorme imbroglio autour de son transfert à l’AS Roma, qui est finalement tombé à l’eau. Mais il attire à nouveau des convoitises cet hiver et Gianluca Di Marzio nous apprend que les dirigeants du RC Lens auraient enfin ouvert grand la porte à un transfert pour Danso, qui aurait la cote à l’étranger.

La Juve est sur le coup !

Une piste pourrait même se préciser dans les prochaines heures, du côté de la Serie A ! A la recherche d’un défenseur central depuis la grave blessure de Bremer, la Juventus serait au tout premier rang pour accueillir Kevin Danso avant la fin de ce mercato hivernal. Aucun montant n’est évoqué pour le moment, mais le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 25M€.