PSG : Sans Mbappé, il a «fermé des bouches» !

Kylian Mbappé, de par son statut de meilleur buteur de l’histoire du PSG (256 unités) allait forcément laisser un vide derrière lui après son départ pour le Real Madrid l’été dernier. Néanmoins, le repositionnement opéré par Luis Enrique d’Ousmane Dembélé dans l’axe se prouve être fructueux. Au point où Mamadou Sakho va jusqu’à dire que l’ancien rennais a fermé quelques clapets.

Ousmane Dembélé était à un but seulement d’un record au PSG. Comme Serge Blanco, Neymar et Kylian Mbappé avant lui, le champion du monde tricolore est parvenu à trouver le chemin des filets lors de 8 matchs consécutifs sous la tunique du Paris Saint-Germain. Toutefois, le déplacement au Stadium de Toulouse le 15 février dernier a mis fin à sa belle série (1-0). Pas de quoi lui faire perdre ses nouveaux repères d’attaquant axial pour autant.

«Je ne suis pas surpris parce qu’il est pétri de talent»

Après deux rencontres sans trouver le chemin des filets contre le Toulouse FC (1-0) et le Stade Brestois en 1/16èmes de finale retour de Ligue des champions (7-0), Ousmane Dembélé reste sur trois buts en autant de matchs (3-2 contre l’OL, 7-0 face au Stade Briochin et 4-1 pour la réception du LOSC). De bon augure pour la réception de Liverpool mercredi soir au Parc des princes dans le cadre du 1/8ème de finale aller de C1. Mamadou Sakho, ancien titi parisien, est ébloui par les progrès d’Ousmane Dembélé qui parvient à pallier le réalisme de Kylian Mbappé et ses 44 buts la saison dernière pour le Paris Saint-Germain. « Dembélé et son nouveau statut de buteur ? Il a fermé des bouches. Je ne suis pas surpris parce qu’il est pétri de talent ».

«Quand un coach trouve la bonne formule, ça donne ça»

« Ça me fait dire que quand un coach arrive à le mettre dans de bonnes conditions, quand il trouve la bonne formule, ça donne ça. Peut-être aussi qu’il a passé un cap mental. Tant mieux. Ce qu’il fait, c’est impressionnant ». a conclu Mamadou Sakho lors d’un échange avec L’Équipe avant le choc sur la scène européenne entre ses deux anciens clubs.