PSG : Le boss annonce un énorme rendez-vous, Mbappé snobé !

Après sept ans au club, Kylian Mbappé a quitté le PSG l’été dernier afin de s’engager en faveur du Real Madrid. Si pour l’instant, le numéro 9 français n’a jamais retrouvé Paris, cela pourrait être le cas en Ligue des Champions cette saison. De son côté, le président Nasser Al-Khelaïfi a affirmé préférer retrouver le Bayern Munich en finale.

Le PSG doit désormais composer sans lui. Meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale française, Kylian Mbappé s’en est allé au Real Madrid l’été dernier. Un choix logique pour l’attaquant français, qui n’a jamais caché son envie de s’engager en faveur des Merengue.

Mbappé va retrouver le PSG en Ligue des Champions

Ainsi, d’ici quelque temps, Kylian Mbappé et le PSG pourraient se retrouver à l’occasion d’un choc de Ligue des Champions par exemple. Tous deux engagés en 8èmes de finale de cette édition 2024-2025, Paris et Madrid pourraient éventuellement se rencontrer en demi-finale en cas de qualifications à ce stade de la compétition. Interrogé par la presse allemande sur une possible retrouvaille avec le Real Madrid de Mbappé en finale de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a quant à lui révélé sa préférence.

« Je préfère une finale de Ligue des Champions PSG - Bayern »

« Une finale de Grand Chelem entre Djokovic et Zverev ou une finale de Ligue des Champions PSG - Real Madrid ? Je préfère une finale de Ligue des Champions PSG - Bayern le 31 mai à Munich (sourires) », a ainsi confié le président du PSG dans un entretien accordé à BILD et à Welt.