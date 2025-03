«Va te faire fo*tre» : Le boss du PSG insulté, il répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En novembre dernier, alors que le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich en phase de championnat de la Ligue des Champions, les ultras de la Südkurve München avaient déployé une banderole insultant le président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Si Karl-Heinze Rummenigge s’était notamment excusé, le Qatarien a répondu à ces insultes ce dimanche.

Président du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi ne s’est pas fait que des amis au cours de ses années de présidence. En novembre 2024, le dirigeant qatarien, président de l’Association Européenne des Clubs (ECA) a été visé par une banderole très offensante de la part des supporters du Bayern Munich, alors que le PSG se déplaçait à l’Allianz Arena en Ligue des Champions. « Ministre, propriétaire de club, détenteur de droits TV, membre du comité exécutif de l'UEFA et président de l'Association Européenne des clubs, tout ça en même temps ? Le foot, c'est moi ? Va te faire foutre, Al-Khelaifi le ploutocrate**** !* », était-il écrit sur cette dernière.

Rummenigge défend Al-Khelaïfi

Dirigeant historique du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge s’était publiquement excusé en début d’année : « Je le connais très bien, je suis ami avec lui. C'est une personne fiable. Mais parce qu'il est Qatari et que la Coupe du monde 2022 a eu lieu au Qatar, il a apparemment été choisi comme ennemi par les groupes ultra. Ce n'est pas bien. Nous, en Allemagne, devons arrêter de croire que seul notre catalogue de valeurs doit être imposé au monde entier. La politique et malheureusement maintenant aussi le football - et une grande partie des médias - commettent cette grave erreur. »

Le président du PSG valide

Ce dimanche, le président du PSG est revenu sur cette fameuse banderole auprès de la presse allemande. Al-Khelaïfi a notamment salué les déclarations de Rummenigge : « Des paroles vraies. Il n’y a pas beaucoup de gens dans le foot qui, comme Kalle, s’expriment contre la tendance populiste. »