Un «gars fantastique» a signé au PSG !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Joao Neves a rejoint les rangs du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. A Paris, le milieu de terrain de 20 ans a retrouvé son compatriote portugais Vitinha. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Joao Neves n'a pas tari d'éloges à son égard.

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de construire un collectif jeune et fort, plutôt que de recruter une nouvelle superstar offensive. En ce sens, Luis Campos a renforcé chacune des lignes de Luis Enrique l'été dernier. En effet, le conseiller football du PSG a bouclé les transferts de Matvey Safonov dans les buts, de Willian Pacho en défense central, de Joao Neves au milieu de terrain et de Désiré Doué aux avant-postes.

Neves a rejoint Vitinha au PSG

Arrivé il y a quelques mois au PSG, Joao Neves évolue avec Vitinha dans l'entrejeu. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, le crack de 20 ans s'est réjoui de pouvoir cohabiter avec l'un de ses compatriotes portugais.

«Vitinha est vraiment un gars top»

« Vitinha ? On s'entend très bien sur et en dehors du terrain. J'aime cette relation. Avant, ce n'était pas évident, même en équipe nationale, j'étais le petit nouveau, mais Vitinha est vraiment un gars top et fantastique », s'est enflammé Joao Neves, le numéro 87 du PSG.