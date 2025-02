Daniel Riolo dans Koh-Lanta : La star de RMC annonce la couleur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Daniel Riolo, voix incontournable de RMC, n'a pas hésité à critiquer "Koh-Lanta", soulignant l'hygiène des participants et louant au contraire l'aspect aventureux de "Pékin Express", diffusé chaque jeudi sur M6. L’émission de TF1 présentée par Denis Brogniart s’apprête à faire son retour à l’antenne, pas de quoi emballer le journaliste sportif.

Journaliste star de RMC, présent chaque soir de la semaine dans l’After Foot depuis près de 20 ans, Daniel Riolo est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, avec plusieurs cibles privilégiées à l’instar de Vincent Labrune, Luis Enrique, Neymar ou encore Marco Verratti. Mais depuis 2021, Daniel Riolo intervient également dans l’émission Estelle Midi, l’occasion pour lui d’évoquer des sujets d’actualité avec le franc-parler qu’on lui connaît.

« On ne se lave pas, on pue, on mange des mouches… »

Ce mercredi, c’est le programme phare de TF1 « Koh-Lanta » qui n’a pas échappé à ses remarques, alors qu’Estelle Denis l’interrogeait mercredi sur sa préférence entre l’émission présentée par Denis Brogniart et « Pékin Express », autre jeu d’aventure. « Pendant un mois j’ai regardé, c’était il y a longtemps. On ne se lave pas, on pue, on mange des mouches… Pékin Express, c’est le côté aventurier, chasse au trésor, ça a l’air plus sympa », estime celui qui admet n’avoir jamais regardé le programme de M6. « Mais ça a l’air mieux. C’est le côté aventure tu te balades de ville en ville à chercher un truc, ça fait chasse au trésor. »

Pékin Express et Koh Lanta diffusés en ce début d’année 2025

Diffusé chaque jeudi, Pékin Express a envoyé ses candidats en Afrique pour les 20 ans du programme, avec des épreuves en Tanzanie, au Mozambique ou encore en Afrique du Sud. Les amateurs de Koh Lanta retrouveront quant à eux leur émission dès le mardi 25 février 2025 sur TF1, avec une saison aux Philippines. Pas sûr que Daniel Riolo soit derrière son écran, et encore moins au casting d’une éventuelle saison avec des célébrités.