Neymar : Nouvelle annonce troublante de son père !

Thomas Bourseau

Santos, le FC Barcelone, le PSG, Al-Hilal et une nouvelle fois Santos… avant de tirer sa révérence ? Depuis 16 ans, Neymar sillonne les pelouses aux quatre coins du globe que ce soit en club ou avec la sélection brésilienne. Et il se trouve que le vainqueur de la Ligue des champions de 2015 avec le Barça se trouve au crépuscule de sa carrière selon Neymar Pai, son père.

Le 7 mars 2025, cela fera 16 ans que Neymar a effectué ses débuts professionnels à Santos. Depuis, celui qui n’était qu’une simple pépite à l’époque est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne avec 79 buts, dépassant le record du défunt roi Pelé et a entre autres raflé tous les trophées phares possibles du football espagnol, continental et mondial avec le FC Barcelone.

Hakimi incertain pour le choc contre Monaco ? Luis Enrique lève le voile sur un mystère qui inquiète le PSG 🤔

➡️ https://t.co/ydZEh74HRs pic.twitter.com/n9FqV2ibGJ — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

«Un symbole unique dans le football»

Miné par les blessures depuis plusieurs années, que ce soit au PSG et de manière encore plus poussée lors de son passage de 18 mois à Al-Hilal, Neymar a vu son contrat être rompu en janvier dernier par le club saoudien. Résultat ? Le Brésilien a fait le choix de retrouver son premier amour : Santos. Son premier coup de coeur footballistique pourrait d’ailleurs éventuellement être son dernier si l’on se fie aux propos tenus par son père ces dernières heures. « C'est gratifiant de vivre cela, non seulement parce que c'est mon fils, mais aussi parce qu'il est le fondement de chacun d'entre nous. Un symbole unique dans le football ».

«Nous entrons dans le dernier cycle de la carrière de mon fils»

« Il est la plus grande perle que nous ayons. Pour moi, en tant que connaisseur, dans ma capacité à comprendre le football, il est l'ultime romantique. En raison de sa plasticité. Tous ceux qui aiment le football apprécieront ça, je veux le revoir. Nous entrons dans le dernier cycle de la carrière de mon fils. Le troisième cycle de sa carrière. Et nous voulons en profiter au maximum ». a confié le père de Neymar en interview pour Globo dans le cadre de sa première pour Santos contre Botafogo cette semaine (1-1).