Neymar : Le premier règlement de comptes au Brésil !

De retour à Santos, Neymar a disputé ses premières minutes au Brésil dans la nuit de mercredi à jeudi. L’ancienne star du PSG, vexée par les commentaires de son ancien entraîneur à Al Hilal Jorge Jesus sur son niveau physique, a profité de ce retour pour régler ses comptes.

Quelques jours après son retour à Santos, Neymar a déjà rejoué avec son club formateur. L’ancienne star du PSG, qui fêtait ce 5 février ses 33 ans, est entrée en en début de deuxième mi-temps contre Botafogo de Riberao Preto (1-1), sa première apparition sur un terrain depuis le 4 novembre et sa rechute lors d’un match avec la formation saoudienne d’Al-Hilal. Son entraîneur de l’époque Jorge Jesus avait assuré quelques semaines plus tard que Neymar n’avait plus le niveau pour jouer avec son équipe : « Physiquement, Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement ». Des propos que n’a pas digéré la star auriverde.

«Je suis prêt à jouer. Je ne pourrai pas jouer 90 minutes, j’ai été blessé pendant longtemps, une blessure grave, je suis revenu et je me suis blessé à nouveau. Je m’entraînais, mais j’avais besoin du jeu, là où je me sens heureux, a confié Neymar au micro de Cazé TV après son retour. J’ai été très contrarié par les propos de Jorge Jesus, lorsqu’il a dit que je n’étais pas au même niveau que l’équipe. »

« A l’entraînement, c’était complètement différent, j’ai montré que j’étais apte à jouer, tout comme les autres joueurs. Je lui mettrais un tas de vers sur la tête. Je n’aime pas en parler, créer la polémique, mais c’est la réalité, poursuit l’ex-numéro 10 du PSG, rapporté par Foot Mercato. Je savais qu’en entrant, je démontrerais quelque chose de différent. Le terrain parle et c’est le seul endroit où je peux me défendre de toutes les critiques, des discours et de ce que les gens pensent de moi. »