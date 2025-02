Le clash est terminé, le PSG va se régaler !

La rédaction

Khvicha Kvaratskhelia (23 ans), arrivé au PSG cet hiver pour 70 M€, s’est rapidement intégré à son nouveau club, marquant déjà un but et délivrant une passe décisive. Après un début de saison tumultueux à Naples, l'ailier géorgien semble avoir trouvé son rythme à Paris, soutenu par ses coéquipiers, comme Vitinha.

Khvicha Kvaratskhelia a rejoint le PSG cet hiver en provenance de Naples pour 70 M€. Le club de la capitale peut compter sur un gros renfort pour finir la saison avec l’ailier géorgien. Kvara a tout fait pour rejoindre le PSG, quitte à partir au clash avec son ancien club du Napoli.

« Il est très bien »

Mais ce clash semble loin derrière l’attaquant du PSG désormais. Vitinha a donné son avis sur son nouveau coéquipier en zone mixte dans des propos rapportés par L'Équipe : « On est très contents de son premier but. Ça va le libérer, ce n'est pas facile d'arriver dans un nouveau pays, à la moitié de la saison, quand l'équipe tourne déjà bien. Mais il est très bien, notamment à l’entraînement et dans sa relation avec nous. On essaie de lui laisser de la liberté et de le mettre à l’aise. »

Une adaptation rapide

L’ailier géorgien s’est très rapidement adapté au jeu de Luis Enrique et n’a pas attendu avant d’être décisif. En 3 matchs de Ligue 1, Kvara compte déjà 1 but et 1 passe décisive et devrait pouvoir commencer son aventure européenne avec le PSG mardi prochain en Ligue des champions face à Brest.