Kylian Mbappé lui déclare sa flamme sur les réseaux !

Thomas Bourseau

Et si Randal Kolo Muani avait enfin trouvé le club qui lui fallait après 18 mois compliqués sportivement parlant au PSG ? L'international français n'était visiblement pas dans les bonnes grâces de Luis Enrique, mais Thiago Motta semble lui faire totalement confiance. Une confiance qu'il récompense par des buts en pagaille depuis les débuts de son prêt à la Juventus. Une forme que Kolo Muani mérite de « fou malade » pour Kylian Mbappé qui lui a même adressé quelques cœurs.

Pas le temps de niaiser pour Randal Kolo Muani. Placardisé au PSG où il n'avait pas joué la moindre minute depuis plus d'un mois au moment de son départ en prêt sans option d'achat à la Juventus jusqu'au terme de la saison, l'international français ne s'est pas fait prier pour réaliser une entame d'aventure XXL dans le Piémont.

Le transfert choc de Kvaratskhelia au PSG ne laisse pas indifférent. Di Campli dénonce un comportement inacceptable ! ⚡️ https://t.co/pzymWFHVkl — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

5 buts en 3 matchs à la Juventus, Randal Kolo Muani est en feu à Turin !

Sous les ordres de Thiago Motta, Randal Kolo Muani semble beaucoup plus libéré que sous la houlette de Luis Enrique. Il n'y qu'à regarder son langage corporel et ses performances avec le club bianconero. A chacune de ses apparitions, Kolo Muani a trouvé le chemin des filets et reste sur 5 buts en 3 rencontres disputées avec la Vieille Dame dont deux doublés contre Empoli (4-1) et Côme (2-1) vendredi soir. De quoi lui valoir les félicitations de plusieurs anciens coéquipiers au PSG dont Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Senny Mayulu dans la section commentaires d'une publication de Kolo Muani sur Instagram.

«Tu mérites de fou malade»

Proche de Randal Kolo Muani qu'il a côtoyé pour son ultime saison au PSG lors de l'exercice précédent et en équipe de France, Kylian Mbappé continue de suivre les prestations de ses anciens compères du Paris Saint-Germain comme l'attestaient sa récente déclaration à L'Equipe sur la forme d'Ousmane Dembélé. Mbappé a lui aussi commenté la publication Instagram de Kolo Muani en affichant une marque d'affection de trois emojis de cœur au terme du message suivant. « Tu mérites de fou malade ». Rien que ça, la preuve que Kylian Mbappé n'a pas oublié ses proches malgré sa nouvelle vie au Real Madrid.