Riolo : Son annonce surprise sur Verratti au PSG !

Longtemps critiqué par Daniel Riolo, Marco Verratti n’échappe pas, une nouvelle fois, aux piques du chroniqueur. S’il reconnaît le talent du milieu italien, il lui reproche un manque d’évolution et d’impact dans les grands matchs. Pour lui, l’ancien Parisien ne peut être considéré comme une légende du PSG, malgré ses qualités techniques indéniables.

Souvent très critique à l’égard de Marco Verratti, Daniel Riolo est revenu sur la carrière du milieu italien. « Je dis beaucoup de bien de Verratti. C’est un mec qui sait tout faire, au-dessus du lot techniquement, que j’ai adoré pendant des années. Sauf qu’il n’a jamais progressé. Il n’avait pas envie de progresser, d’être un joueur important, d’être un leader », explique-t-il sur la chaîne YouTube « Passe D ».

« Ce n’est absolument pas une légende du PSG »

Mais Daniel Riolo ne manque pas non plus d'envoyer quelques piques à l'ancien Parisien qui, selon lui, n'était pas présent dans les moments importants. « Au final, il a eu un rendement extrêmement limité au PSG, parce qu’il ratait souvent les grands matchs. Au fond, son bilan au PSG est très maigre. Ce n’est absolument pas une légende du PSG pour moi », commence Daniel Riolo. « Des milieux de terrain dans l’histoire du club qui ont été meilleurs que lui, il y en a beaucoup. Pourtant, c’est un mec qui, techniquement, faisait vraiment plaisir aux yeux. Mais moi, en tant que supporter, tu dis : "Eh gars, quand est-ce que tu vas être bon dans un gros match de Ligue des champions ?" », conclut-il.

Le remplaçant de Verratti

Parti durant le mercato estival 2023, Marco Verratti a peut-être déjà trouvé son remplaçant au PSG. Le gardien parisien Gianluigi Donnarumma avait déclaré dans l'émission « Viva el fútbol » : « Tu sais à qui il me fait penser ? Il me rappelle un peu Marco Verratti. De par sa manière de venir chercher le ballon, il n'a pas peur de le demander. Comme Marco, il arrive à se retourner et tu n'arrives jamais à lui prendre le ballon. »