Transferts - OM : De Zerbi surveillé à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en toute fin de mercato hivernal en provenance du Milan AC, Ismaël Bennacer a fait des débuts très prometteurs dimanche soir sous le maillot olympien face au SCO Angers. Et le milieu de terrain algérien, interrogé en zone mixte après la rencontre, s'est confié sur le style de Roberto De Zerbi, qu'il surveillait déjà de près lorsqu'il évoluait en Italie.

L'OM n'a pas tremblé dimanche soir sur la pelouse du SCO Angers et s'est logiquement imposé (2-0), confortant ainsi sa place de dauphin du PSG dans les hauteurs du classement. Ce match était surtout l'occasion pour Ismaël Bennacer (27 ans) de faire ses grands débuts sous le maillot de l'OM, après sa signature in-extremis en toute fin du mercato hivernal. Le milieu de terrain algérien est arrivé en provenance du Milan AC, sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Un retournement de situation inattendu ! L'OM s'offre un milieu de terrain précieux. Qui est ce miracle venu d'Algérie ? ⚽

➡️ https://t.co/LfCd3VqmQk pic.twitter.com/YMWKXgP3ZC — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 10, 2025

Bennacer surveillait De Zerbi avant son transfert à l'OM

Interrogé en zone mixte après sa grande première sous le maillot de l'OM, Bennacer a lâché une confidence au sujet de son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, dont il apprécie beaucoup le style tactique : « J'aime beaucoup. J'ai beaucoup suivi cet entraîneur, ce qu'il a apporté à ses équipes. C'était quelque chose qui me plaisait depuis longtemps. En deux ou trois jours, déjà à l'entraînement, j'ai vu un petit peu ce qu'il proposait, ce que demandait le coach, ce qu'il attendait plus ou moins des joueurs à mon poste, et c'est une chose à laquelle je me suis un petit peu adapté et ça fait plaisir », confie la nouvelle recrue de l'OM.

« Encore beaucoup de travail »

Et même s'il se sent très épanoui depuis son arrivée à l'OM en toute fin de mercato, Bennacer souhaite tout de suite se remettre au travail pour continuer sa montée en puissance sous ses nouvelles couleurs : « On est dimanche, ça fait cinq jours que je suis là. J'ai fait trois entraînements. C'est bien, mais il y a encore du travail, encore beaucoup de travail », assure l'international algérien.