Mercato : Un grand nom s’annonce à «100 %» à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié à l'OM jusqu'en juin 2026, Adrien Rabiot a laissé entendre qu'il pourrait rester à Marseille la saison prochaine en cas de qualification en Ligue des champions. Au vu de son CV, on pourrait penser à une déclaration dépourvue de sincérité. Mais selon un journaliste, le milieu de terrain français a bien l'intention de poursuivre l'aventure.

Adrien Rabiot a été cash lorsqu’il a fallu parler de son avenir à l’OM. Dans ses déclarations, on peut déterminer que la Ligue des champions sera un élément primordial dans son choix. Actuellement dauphin du PSG, le club marseillais est dans une position idéale au classement. Fort de ses ambitions, il devrait faire tout son possible pour convaincre Rabiot de rester. En l’espace de six mois, l’international tricolore a entièrement convaincu Roberto de Zerbi selon Mathieu Grégoire.

Mason Greenwood, héros à l'OM, fait face à un drame en Angleterre. Que lui réserve vraiment l'avenir ? ⚽

➡️ https://t.co/6WhabqYkCx pic.twitter.com/LFeT8eUvKC — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

Rabiot, l'un des chouchous de De Zerbi

« Il n’y a pas d’équivalent de joueur avant autant de qualité, de vécu à l’étranger. L’entraîneur lui laisse la possibilité d’aller chercher les ballons au milieu mais aussi cet apport offensif qui est prépondérant depuis quelques semaines . On se rapproche dans l’esprit De Zerbi d’un joueur total Ça me fait rappeler la saison 2017/2018 où les jeunes appréciait les joueurs frissons comme Payet et Thauvin et les puristes qui appréciaient Luis Gustavo. Avec Rabiot, c’est pareil cette saison » a déclaré le journaliste de L’Equipe.

« Il est 100 % sincère »

Pour Grégoire, Rabiot pourrait s’engager sur un projet de deux ans à l’OM. En tout cas, il n’est pas question de remettre en question son implication. « L’idée qui a été vendue à la mère de Rabiot, c’est pendant un ou deux ans vous allez prendre du plaisir. Et il prend du plaisir. Et quand il dit qu’il veut rester à l’OM la saison prochaine, il est 100 % sincère » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à La Chaîne L’Equipe.