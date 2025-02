OM - Rabiot : Nouveau départ annoncé en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM semble bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, Adrien Rabiot aura l'occasion de retrouver la C1 et de prouver sa valeur au plus haut niveau européen. Dimanche soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo s'est confié sur ce nouveau départ pour Rabiot.

Eternel dauphin du PSG cette saison en Ligue 1, l'OM compte actuellement six points d'avance sur le troisième du classement (l'OGC Nice) et devrait donc, sauf incroyable retournement de situation, se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Une aubaine pour un joueur comme Adrien Rabiot, lui qui était disputé à jouer la C1 sous le maillot du PSG et de la Juventus Turin avant de signer à l'OM l'été dernier.

Nouvelle chance pour Rabiot

En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué ce probable retour en Ligue des Champions pour Rabiot l'an prochain : « A 29 ans, il faut qu’il redémarre une carrière en Ligue des champions. Parce qu’il a deux, trois bons matchs en Ligue des champions mais il n’a pas de carrière au très haut niveau. Il n’a pas beaucoup fait de différence », constate Riolo.

« Une volonté qu’il n’avait jamais affiché avant »

« A l’OM, il affiche une carrière, une volonté d’être leader qu’il n’avait jamais affiché avant. Si Mahdi Camara a réussi, d’autres pourraient le faire », poursuit Riolo, qui voit donc un nouveau départ pour Adrien Rabiot à l'OM. Et une nouvelle chance de briller l'an prochain en Ligue des Champions.