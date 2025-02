L'OM concerné par une énorme supercherie ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire de l’OM sur la pelouse d’Angers dimanche soir (0-2), les supporters marseillais se sont amusés à modifier la page Wikipédia du stade Raymond-Kopa. L’antre du SCO est alors devenu le « stade de la ville de Marseille » pendant une demi-heure, en raison du nombre important de supporters du club en tribunes.

Il n’y a pas que dans le parcage visiteur que les supporters de l'OM étaient présents en nombre dimanche soir à Angers. Ils étaient également nombreux dans les tribunes du stade Raymond-Kopa, ce qui n’est pas passé auprès des joueurs angevins et notamment de Florent Hanin.

Rongier out, Bennacer in ! L'OM crée la surprise en plein mercato. Découvrez les dessous de ce transfert inattendu 🤔

➡️ https://t.co/aNafOBgEYb pic.twitter.com/2KVVc9ZLhv — le10sport (@le10sport) February 10, 2025

« Ça fait chier parce qu'on est quand même chez nous »

« Franchement ça fait chier parce qu'on est quand même chez nous, on espère un peu d'appui », a déclaré Florent Hanin après la rencontre. « Je ne vise pas tous les supporters, il y en a qui sont là à tous les matchs et je les en remercie. Mais franchement on a un peu les boules. »

Le stade Raymond-Kopa devient le « stade de la ville de Marseille »

Les supporters de l’OM quant à eux s’en sont amusés sur Wikipédia. En effet, pendant une demi-heure, le stade Raymond-Kopa est devenu le « stade de la ville de Marseille. Construit en 1912 ». Le stade a également été localisé à Marseille, avant qu’il ne redevienne celui du SCO.