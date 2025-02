OM : Le coup de fil de Vincent Labrune qui change tout !

Thomas Bourseau

Aujourd’hui président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune était aux commandes de l’OM il fut un temps. L’ex-président du club phocéen était d’ailleurs le responsable de la venue de Rémy Cabella à l’été 2015. Le joueur du LOSC raconte l’appel téléphonique avec le patron de l’époque qui a changé le cours de sa carrière.

Il n’aura fallu qu’une saison en Premier League à Rémy Cabella pour qu’un gros club français le rapatrie en Ligue 1. Formé à Montpellier où il s’est révélé et est allé jusqu’à l’équipe de France, Cabella a vécu une expérience anglaise à Newcastle pendant l’exercice 2014/2015. Néanmoins, à l’été 2015 et dans la foulée de la démission de Marcelo Bielsa au début du mois d’août, le natif d’Ajaccio a été joint par téléphone par Vincent Labrune.

«Écoute, il y a Bielsa qui s’en va, on est sur trois coachs, si on fait ce coach-là, lui te veut»

Le reste appartient à l’histoire. Le président de l’OM de l’époque a pu le faire venir grâce à la nomination de Michel et son prêt a été convenu avec Newcastle. « Je suis à Newcastle, il (Vincent Labrune) m’appelle et me dit : “Écoute, il y a Bielsa qui s’en va, on est sur trois coachs, si on fait ce coach-là, lui te veut.” C’était Michel. Michel signe, et je signe en même temps que lui. Mais Marseille, ça restera Marseille. Quand t’es petit, t’entends juste l’OM, ça te fait de l’émotion, ça te fait kiffer. En plus un jour j’étais allé voir un match au Vélodrome quand j’étais petit, j’ai dit : “c’est quoi ça ? C’est quoi ces supporters ? C’est incroyable ! Ils ont des supporters de fous, ça fait que chanter et tout ». a confié Rémy Cabella sur la chaîne Twitch de Zack Nani.

«Quand j’ai signé je me suis dit je suis à l’OM, incroyable»

Son prêt d’une saison a débouché sur un transfert à l’OM. De quoi lui permettre de réaliser un rêve qui l’animait depuis sa plus tendre enfance : jouer devant les supporters déchaînés de l’Olympique de Marseille.

« C’est pour ça que t’aimes le foot. Les supporters, quand t’es joueur, c’est trop important. Tu joues, les gens t'encouragent, ça crie, il y a du bruit. Pour moi, le foot c’est les supporters. C’est ce qui te donne envie de jouer. Si tu marques, tout le monde explose. Moi, Marseille, c’est ça qui m’avait choqué quand j’étais petit. J’ai dit : “peut-être un jour je jouerai pour Marseille”. Quand j’ai signé je me suis dit je suis à l’OM, incroyable. Ça m'a fait du bien le retour dans le sud ? Je calculais pas le sud. J’avais le logo de l’OM, ça suffisait. D’avoir le maillot de Marseille, de dire je suis à Marseille, c’était incroyable. De me dire que j’étais un joueur de l’OM, c’était beau ».