Quatre nouveaux transferts à l'OM, c'est la folie dans le vestiaire !

Alexis Brunet

L’OM a connu un mercato hivernal plutôt agité. Dans le sens des arrivées, ils sont quatre à avoir posé leurs valises à Marseille. Le club phocéen s’est renforcé dans tous les secteurs, pour le plus grand plaisir de Roberto De Zerbi, qui a tenu à remercier Pablo Longoria et Medhi Benatia pour leur travail.

Les supporters marseillais peuvent avoir le sourire. Ce samedi, l’OM recevait l’ASSE au Vélodrome et les partenaires de Geoffrey Kondogbia n’ont pas fait dans la dentelle. Au menu, une victoire 5-1 pour les hommes de Roberto De Zerbi, avec des buts d’Amine Gouiri par deux fois, Mason Greenwood, Michael Murillo et Adrien Rabiot.

De Zerbi est très content de la victoire

Grâce à cette victoire, l’OM conforte sa place de dauphin, derrière le PSG. Après la rencontre, Roberto De Zerbi s’est d’ailleurs montré très content de la victoire, au micro de beIN SPORTS. « On a fait un très bon match, tout semblait facile. Avant le match on ne voyait pas les choses comme cela. On avait vu qu’ils avaient fait un bon match à Paris, et à l’extérieur contre des équipes importantes. Donc pour gagner, il fallait bien jouer. C’est dommage pour le but encaissé, il fait un peu tâche à la fin du match. Mais je suis très content. »

De Zerbi remercie ses dirigeants pour le mercato

Face à l’ASSE, une recrue du mercato hivernal a particulièrement brillé, Amine Gouiri. L’international algérien a inscrit un doublé et il continue ainsi de la meilleure des façons son acclimatation au sein de l’OM. Au total, ils sont quatre à avoir posé leurs valises à Marseille lors de la dernière fenêtre des transferts et Roberto De Zerbi tenait à remercier ses dirigeants pour cela. « On s’est amélioré sur tous les niveaux, sur les performances des joueurs. Benatia et Longoria ont fait un super travail, le recrutement, avec 4 joueurs très importants pour nous, on s’améliore, on devient très fort. Pour être dans ce stade, on doit faire des matchs comme ça. »