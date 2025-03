Zidane : La déclaration d'amour de Mbappé sur TF1 !

Axel Cornic

De retour en équipe de France après une longue absence qui a énormément fait parler, Kylian Mbappé était l’invité du JT de TF1 ce mardi soir. Au menu, plusieurs dossiers chauds et notamment sur Zinédine Zidane, que tout le monde annonce comme le grand favori pour prendre les rênes de l’équipe de France après Didier Deschamps.

Sans club depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est régulièrement annoncé dans le viseur des plus grands clubs d’Europe. Mais c’est bien l’équipe de France que semble viser l’ancien numéro 10, qui avait déjà failli prendre la place de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022.

Equipe de France : Le refus catégorique de Zidane !

« Pour beaucoup de Français, Zidane était l’idole de n’importe quel enfant »

Mais qu’en pense Kylian Mbappé ? Invité du JT de TF1 ce mardi, le capitaine de l’équipe de France s’est exprimé au sujet des spéculations autour de Zidane. « Tout le monde sait qu’il y a un nom qui circule, mais comme je dis souvent, ce n’est pas de mon ressort et ce n’est pas moi qui peux en parler, c’est le président Diallo. Il faut l’interviewer lui » a-t-il confié, avant de faire une véritable déclaration d’amour en direct. « Pour beaucoup de Français, Zidane était l’idole de n’importe quel enfant. Il a marqué l’histoire de l’équipe de France à jamais. Il restera toujours dans le cœur des Français. Parler de Zidane quand tu es Français, c’est facile ».

« Mon amour pour Zidane n’est plus à prouver »

Puis est venue justement l’épineuse question de la succession de Didier Deschamps, qui a d’ailleurs pour sa part déjà adoubé Zinédine Zidane. « La boucle serait bouclée en l’ayant comme sélectionneur ? Ce n’est pas moi qui décide ça. J’essaye de ne pas en parler parce que ce n’est pas mon rôle. On a déjà un sélectionneur qui est là qui est le coach » a déclaré Kylian Mbappé. « C’est très important d’avoir toujours du respect pour les gens qui sont là. Mon amour pour Zidane n’est plus à prouver. Je pense qu’il faut avoir du respect pour les gens qui sont là et si Zidane vient, ça sera avec grand plaisir. Je serais extrêmement heureux. Mais comme je le dis, ce n'est pas ma décision ».