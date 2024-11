OM : Un joueur prêt à prendre sa retraite à cause de son entraîneur ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur de l'OM, Rod Fanni a eu l'occasion de travailler sous les ordres de Marcelo Bielsa. Mais l'ancien défenseur n'a pas conservé un meilleur souvenir du technicien argentin dont la méthode est particulière. Sa discipline et ses consignes n'ont pas toujours été comprises par le vestiaire marseillais dont certains membres ont pris la parole.

Marcelo Bielsa n’est resté qu’un an à l’OM (2014-2015). Mais le technicien argentin a marqué les esprits durant son passage. Dernièrement, plusieurs joueurs ont pris la parole pour évoquer la méthode particulière d’El Loco, adulé par le Vélodrome, mais qui n’a pas toujours fait l’unanimité en interne.

« Bielsa te donnait vraiment envie d'arrêter le foot »

Au cours d’un entretien accordé à Football Club Marseille, Rod Fanni a annoncé qu’il n’en pouvait plus avec Bielsa. « C'était robotisé ! Tu fais trois heures de vidéo, tu tournes tout l'entraînement derrière un mannequin : les rares oppositions qu'on faisait, c'était uniquement en marquage individuel. Tu suis un mec partout sur le terrain, ça ne ressemble pas du tout à un vrai match ! Ce grand n'importe quoi était destiné à nous bousiller mentalement, nous mettre la rage. Bielsa te donnait vraiment envie d'arrêter le foot, et je dis pas ça en plaisantant... » a confié l’ancien défenseur.

Andonian confirme sur Bielsa

Ancien espoir de l’OM, Gaël Andonian a aussi connu Bielsa. Et il partage le même sentiment. « Bielsa était rarement présent. Il venait pendant et repartait avant la fin. C’était particulier et ça a tenu tant que les résultats étaient présents. C’était un peu folklorique parce que Bielsa avait son traducteur. Je pense aux pros qui étaient présents en France depuis huit, neuf ans, ce n’était pas le même métier. Les séances ? C’était que des enchaînements de passe à deux, trois, quatre, cinq avec sprint et dédoublement. Je pense que les autres joueurs qui ont continué n’ont jamais vu ça. On ne faisait pas de jeux de la semaine. C’est du jamais-vu » avait-il confié à BFM Marseille.