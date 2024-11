F1 : Verstappen champion chez Ferrari ? Une réponse tombe

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques jours, après son quatrième titre de champion du monde consécutif, Max Verstappen faisait le buzz en affirmant qu’il aurait été sacré plus tôt à bord d’une monoplace de chez McLaren ou encore de Ferrari. Ce jeudi, c’est Charles Leclerc qui a répondu au Néerlandais, affirmant au passage que ce dernier exagérait.

Dans l’histoire. Dimanche dernier, à l’issue d’une cinquième place au Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen a été sacré champion du monde, son quatrième titre mondial consécutif. Dominateur en début de saison, le Néerlandais est apparu plus en difficulté au cours des derniers mois, la faute selon lui à une monoplace pas au maximum de ses capacités. Verstappen avait d’ailleurs affirmé il y a quelques jours qu’il aurait été sacré bien plus tôt si ce dernier avait été à bord d’une monoplace de McLaren ou bien de chez Ferrari.

Verstappen pense qu’il aurait été champions plus vite chez Ferrari

« Oui, même plus tôt, donc j'aurais été plus en avance. Avec la Ferrari, c'est à peu près la même chose. Avec la Mercedes, non. Je pense que cela aurait été plus délicat », confiait ainsi Max Verstappen. Présent en conférence de presse ce jeudi, Charles Leclerc a été interrogé sur cette déclaration, et a affirmé que le champion du monde exagérait clairement.

« C’est peut-être un peu exagéré de dire quelque chose comme ça »

« Max est un pilote très spécial, et ce qui le rend si spécial, c’est aussi la confiance qu’il a », a lâché Leclerc dans des propos relayés par Next-Gen Auto. « Je pense cependant qu’il est très difficile de dire quelque chose comme ça sans savoir réellement à quoi ressemble la voiture. C’est un pilote incroyable, sans aucun doute, mais je ne sais pas s’il y serait parvenu ou non. Je ne sais pas comment est la Red Bull, comment est la McLaren, et il ne sait pas comment est la Ferrari, donc c’est peut-être un peu exagéré de dire quelque chose comme ça ».