«Le malaise», Mbappé se fait dézinguer en direct !

Auteur d’une nouvelle performance très décevante mercredi soir en Ligue des Champions face à Liverpool, Kylian Mbappé se retrouve plus que jamais en difficulté au Real Madrid. Daniel Riolo s’est lâché en direct dans l’After Foot après ce match et dresse un constat accablant sur l’ancienne star du PSG.

Kylian Mbappé parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau au Real Madrid ? L’ancien attaquant du PSG a une nouvelle fois sombré mercredi soir en Ligue des Champions sur la pelouse de Liverpool (défaite 2-0), en loupant notamment un penalty. Une performance dans la lignée de son début de saison globalement décevant avec le Real Madrid, et Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots en direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport en chargeant Mbappé.

« Il est cataclysmique »

« Comment passer sous silence le très mauvais niveau du Real, mais ça c’est depuis le début de la saison. Et le catastrophe niveau de Mbappé, qui au-delà du penalty raté, à moins d’être aveugle, on voit bien que ce gars est dans le sac complet, la tête à l’envers. C’est un truc de fou. Même la façon dont il tire le penalty, c’est horrible. Il est cataclysmique », lâche Riolo.

« Son corps ne veut plus »

Il poursuit en décryptant la descente aux enfers de Kylian Mbappé ces derniers mois : « Si Mbappé est devenu Faubert ? Tu peux comparer avec n’importe qui. Mais là, en ce moment, je vais même plus loin, il va tellement mal, il respire le malaise, c’est même plus un joueur de foot. Sur le terrain, il ne fait plus rien, il ne réussit plus rien. Il n’arrive même plus à courir, à bouger. Là, il est vraiment au fond de la mine. C’est une vrai question de savoir s’il peut se relever. Je ne sais pas. T’as souvenir d’un joueur que t’as vu en 1 an disparaitre comme ça, être mentalement atteint au point de même plus bouger sur un terrain et revenir de ça ? Tu vois qu’il ne va pas bien. Même son corps ne veut plus », conclut Daniel Riolo.