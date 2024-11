«Un très grand gardien» au PSG, Luis Enrique a tout gâché

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG a décidé de recruter Matvey Safonov à la surprise générale. Le portier russe a débarqué en provenance de Krasnodar, et il semble s’imposer comme un peu plus qu’une doublure. Comme en témoignent ses deux dernières titularisations. Luis Enrique est donc en train de plomber Gianluigi Donnarumma.

Recruté pour 20M€ l'été dernier, Matvey Safonov a débarqué en provenance de Krasnodar à la surprise générale. D'abord remplaçant de Gianluigi Donnarumma, l'international russe a pris sa place dans les buts lors des deux derniers matches du PSG, sans être totalement irréprochable. Par conséquent, selon le journaliste du Parisien, Laurent Perrin, Luis Enrique a tout gâché avec Gianluigi Donnarumma qu'il considère comme un grand gardien.

«C'est un très grand gardien»

« C'est un très grand gardien. Mais comme tous les gardiens, il a besoin de confiance. Et là, j'ai peur que la situation le plombe. La gestion des gardiens de Luis Enrique est catastrophique. Au PSG (comme ailleurs), chaque fois que deux gardiens ont été mis en concurrence, il y a eu de la casse. Même Buffon a fait les frais du turn-over et a été mauvais face à MU lors d’une funeste soirée en 2018 », lâche le journaliste dans une Questions/réponses organisé sur le site du Parisien.

«Mais quel gâchis !»

« Dimanche, nous vous proposions un sujet titré sur ‘‘La gestion dangereuse’’ des gardiens. Où en est-on aujourd'hui ? Safonov s’est grillé et doit douter énormément. Donnarumma a compris qu'Enrique ne lui faisait plus confiance. Résultat, le PSG a perdu deux gardiens. Il reste Tenas… Hier soir, un journaliste a demandé à Enrique si l’Espagnol, champion olympique, serait titulaire lors du prochain match de Ligue des champions. Le coach a pris cela comme de la provocation. Ce n’en était pas une. On peut tout imaginer avec Luis Enrique. Mais quel gâchis ! », regrette Laurent Perrin.